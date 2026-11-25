Mulher é presa e adolescente apreendido com 1,3 kg de drogas no Marajó

Uma mulher foi presa e um adolescente apreendido ao serem flagrados com oxi, cocaína e skunk em Salvaterra, no Marajó, na noite de terça-feira (24). Conforme as informações iniciais, a abordagem ocorreu no Porto da Foz do Rio Camará, após informações policiais apontarem que entorpecentes chegariam ao município em uma balsa que havia saído de Icoaraci, distrito de Belém.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 73º Pelotão de Salvaterra foram até o porto para localizar pessoas com as características repassadas pelo setor de inteligência. No local, os militares identificaram duas mulheres, de 25 e 21 anos, e realizaram buscas nas bagagens que elas transportavam.

Durante a abordagem, foram encontradas 13 porções grandes de substância semelhante a oxi, com aproximadamente 580 gramas; outras 13 porções de material que aparentava ser cocaína, pesando cerca de 230 gramas; e 11 porções de maconha do tipo skunk, com aproximadamente 520 gramas. Ao todo, 1,3 quilo de drogas foi interceptado. Dois aparelhos celulares também foram apreendidos.

Ainda conforme a PM, as mulheres informaram que os entorpecentes seriam entregues em uma residência na comunidade de Caldeirão. Os policiais seguiram até o endereço indicado e encontraram o adolescente, que também foi encaminhado para os procedimentos cabíveis. No imóvel, a equipe apreendeu mais 18 porções de maconha, 26 porções de oxi, R$ 100 em dinheiro e quatro aparelhos celulares de diferentes marcas.