Mulher é morta a tiros dentro da própria casa em Salinópolis

Uma mulher identificada como Carla Codani foi morta a tiros na madrugada desta terça-feira (24), na Vila de Cuiarana, zona rural do município de Salinópolis, no nordeste do Pará. A vítima foi atingida por cerca de cinco disparos de arma de fogo. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.

Conforme os relatos iniciais, a vítima foi assassinada por volta das 3h, dentro da casa onde morava. A Polícia Militar foi acionada após os relatos de disparos de arma de fogo e esteve no local para atender à ocorrência. Os PMs realizaram o isolamento da área. As circunstâncias do homicídio ainda não foram esclarecidas. No entanto, moradores contaram inicialmente que a vítima estaria deitada em uma rede quando foi alvejada pelos disparos na região do rosto.

A Polícia Científica também foi acionada para fazer a remoção do corpo e a análise no local. O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo assassinato e esclarecer o que teria motivado o crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.