Mulher é encontrada morta com dedos decepados em rio de Canaã dos Carajás

Uma mulher identificada como Ana Laíssa da Silva da Silveira foi encontrada morta com sinais de extrema violência na manhã de sexta-feira (20), às margens do Rio Plaquê, na região da VS-3, zona rural de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O corpo apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e golpes de arma branca, além de hematomas e lesões nas mãos, incluindo dedos decepados.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h40 para verificar a ocorrência. Ao chegar ao local, os agentes constataram as marcas de violência no corpo da mulher. Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros também estiveram na área. A remoção ocorreu pouco depois do meio-dia.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura a morte da jovem. “A Delegacia de Canaã dos Carajás apura as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Perícias foram solicitadas”, comunicou.

Investigação

O caso também é investigado diante de possíveis conexões com desaparecimentos registrados no município. Entre as hipóteses levantadas está uma suposta possível relação com o desaparecimento de Murilo Lima Gomes, jovem natural de Paragominas que morava em Canaã dos Carajás. Ele não foi mais visto desde o dia 15 de novembro deste ano.