Mulher é encontrada decapitada dentro da própria casa em Bragança

Uma mulher identificada como Raimunda Sousa Matos, de 46 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, na comunidade São Raimundo, região conhecida como estrada do Cacoal, na zona rural de Bragança, nordeste do Pará. O caso foi registrado na sexta-feira (14). Os relatos iniciais apontam que a vítima apresentava diversos ferimentos e havia sido decapitada. O principal suspeito do crime de feminicídio é o companheiro da vítima, que ainda não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Bragança apura o caso de feminicídio registrado na zona rural do município. "A vítima foi encontrada sem vida, e o companheiro é apontado como principal suspeito do crime. A Polícia Científica foi acionada e perícias foram solicitadas. Diligências são feitas para localizar e prender o suspeito. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou a PC.

Segundo informações preliminares, Raimunda teria sido assassinada com golpes de arma branca, possivelmente um facão. O corpo foi localizado pelo irmão no interior da casa durante a noite. Ainda conforme os relatos repassados por familiares e pessoas próximas à vítima, a cabeça de Raimunda teria sido encontrada embaixo de uma cama, enquanto o restante do corpo estava coberto por um pano dentro da residência.

O companheiro da vítima, identificado como Lucenildo da Silva Almeida, é apontado como principal suspeito do crime. De acordo com os relatos iniciais, Raimunda teria relatado que sofreu ameaças de morte por parte do homem caso decidisse terminar o relacionamento.

Após o assassinato, ainda durante a manhã de sexta-feira, Lucenildo teria fugido para uma área de mata próxima à comunidade. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e realizaram buscas na região na tentativa de localizar o suspeito. A Polícia Científica também foi chamada para realizar a perícia no local e fazer a remoção do corpo da vítima.

O caso é investigado pela PC, que deverá esclarecer as circunstâncias do assassinato, a motivação e confirmar a autoria. Até o momento, as informações sobre a participação de Lucenildo no crime são preliminares e devem ser apuradas pela PC.