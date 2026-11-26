Mulher é assaltada à luz do dia na travessa Pirajá, no Marco

Quatro bandidos em duas motocicletas e com um revólver roubaram a bolsa da vítima. O trecho já teria registrado outros assaltos.

Um assalto que foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (25/11), contra uma mulher que andava na travessa Pirajá, entre as avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias. O local já teria vários registros de assaltos.

No vídeo da câmera de segurança de uma das residências é possível verificar a movimentação de quatro homens passando em duas motocicletas pela travessa Pirajá. Ao chegar próximo da esquina, pouco tempo depois eles retornam. Duas mulheres caminham pela rua, percebem a movimentação suspeita e atravessam para o outro lado da via.

Neste momento o passageiro de uma das motos para ao lado de uma das mulheres, que caminha com uma bolsa. O suspeito retira um revólver da cintura e puxa a bolsa da vítima. Na ação rápida, o bandido ainda dá uma coronhada na cabeça da mulher. Logo em seguida, ele corre novamente para a garupa da moto e os quatro fogem do local nas motocicletas.