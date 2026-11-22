Mototaxista é morto a facadas após deixar esposa de suspeito em Santarém

Em nota, a Polícia Civil informou, neste sábado (21/11), que o principal suspeito foi apresentado à Seccional de Santarém pela Polícia Militar, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado

A imagem em destaque mostra o suspeito de cometer o crime (à esquerda) e a vítima do homicídio (à direita). ( Foto: Foto: Reprodução | O Impacto )

O mototaxista Itamar dos Santos Souza, de 52 anos, foi assassinado a facadas na madrugada de sexta-feira (20/11), na travessa Pinheiro com Lago Verde, no bairro Maracanã, em Santarém, oeste do Pará. Em nota, a Polícia Civil informou, neste sábado (21/11), que o principal suspeito foi apresentado à Seccional de Santarém pela Polícia Militar, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, e que ele está à disposição da Justiça.

A vítima havia acabado de finalizar a corrida. Segundo o portal O Impacto, a PM informou que, na garupa do veículo, estava a esposa do suspeito, identificado como Antonielsson da Silva Monteiro, e que, após a passageira descer do veículo, Itamar foi questionado pelo suspeito: “essa é a minha esposa que está aí?”.

Ainda de acordo com O Impacto, a PM comunicou ainda que, ao saber que era a companheira, o suspeito, que apresentava sinais de embriaguez, retirou a faca da cintura e desferiu cerca de três golpes no abdômen da vítima. Itamar dos Santos, ainda ferido, correu alguns metros, mas morreu no meio da rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas apenas constatou a morte da vítima. A Polícia Científica foi acionada para remover o corpo, analisar o local do crime e coletar informações sobre a dinâmica do homicídio.

Policiais militares do 3º Batalhão (3º BPM) conseguiram prender o suspeito em flagrante às proximidades da residência dele. Durante a prisão, Antonielsson negou o crime, afirmando que a vítima já chegou ao local ferida. Ele foi levado até a Polícia Civil.