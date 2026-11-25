Motorista de ambulância morre após colisão com caminhão na PA-150, em Tailândia

O caso foi registrado em nas proximidades da Vila Bom Jesus

Motorista de ambulância morre após colisão com caminhão na PA-150, em Tailândia. ( Foto: Foto: Correio de Carajás )

O motorista de uma ambulância que saiu de Marabá, identificado como Adriano Melo de Oliveira, de 51 anos, morreu após uma colisão com um caminhão na madrugada de terça-feira (24), na rodovia PA-150, nas proximidades da Vila Bom Jesus, zona rural de Tailândia, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 3h30.

Segundo informações da Polícia Civil, a ambulância era utilizada no serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e transportava um paciente com destino a Belém quando bateu de frente com o caminhão, que trafegava no sentido contrário da rodovia. As circunstâncias da colisão estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Com o impacto, Adriano morreu ainda no local do acidente. Os demais ocupantes da ambulância e o motorista do caminhão sofreram ferimentos leves e foram socorridos para o Hospital Geral de Tailândia.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. Testemunhas também foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.