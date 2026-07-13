Motociclista é morto a tiros em frente à Usina da Paz em Salinópolis

Um homem foi morto a tiros em frente a Usina da Paz de Salinópolis, na tarde desta segunda-feira (13). A vítima identificada pelas autoridades como Igor Renan do Rosário Alves, estava parada com uma motocicleta na rua Mamede Alves Dias, quando foi alvejada. Testemunhas informaram que ouviram ao menos seis disparos contra o homem que caiu na calçada juntamente com a motocicleta. O homem morreu no local sem chance de ser socorrido.

De acordo com relatos de testemunhas, Igor Renan teria ido buscar algum passageiro na Usina da Paz, no momento em que foi alvejado. O atentado foi cometido por duas pessoas em uma outra moto, que teriam feito seis disparos contra a vítima. Familiares de Igor estiveram na localidade, após o crime. Em um vídeo que circula pela internet, uma testemunha alega que teria ocorrido uma tentativa de assalto. No entanto, ainda não se tem informações oficiais sobre a identidade dos suspeitos e a motivação do crime.

Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Polícia Científica do Pará (PCI-PA) se deslocaram para o local. A Polícia Civil já iniciou a investigação e realiza diligências na busca pelos criminosos.