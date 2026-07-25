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Motociclista é assassinado a tiros na zona rural de Novo Repartimento

Corpo de Gilmar Gomes foi localizado com marcas de balas às margens de uma via na comunidade Tuerê II

O Liberal

24 de julho de 2026 às 21:40

Vítima Gilmar Gomes foi encontrado morto por arma de fogo na zona rural de Novo Repartimento.

Vítima Gilmar Gomes foi encontrado morto por arma de fogo na zona rural de Novo Repartimento. ( Foto: Reprodução Redes Sociais )

O corpo de Gilmar Gomes foi encontrado com marcas de bala no fim da tarde da última quinta-feira (23), em uma via pública da comunidade Tuerê II, zona rural do município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio com característica de execução.

Os moradores da região acionaram equipes da Delegacia de Polícia Civil, por volta das 18h, sobre a presença de um corpo às margens da via. Eles constataram que a vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. Gilmar estava caído próximo de uma motocicleta.

O corpo foi localizado pelo motorista de uma ambulância da comunidade. Inicialmente, a testemunha acreditou que se tratava de um acidente de trânsito e acionou funcionários do posto de saúde local. Ao chegarem ao local, os profissionais constataram que a Gilmar havia sido executado. A vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e já havia sido preso.

A Polícia Civil do Pará informou, por meio de nota, que "o homicídio é investigado pela Delegacia de Novo Repartimento. Gilmar Gomes, que já foi preso duas vezes por envolvimento com o tráfico de drogas, foi encontrado sem vida na zona rural do município. Foram acionadas as equipes de remoção e local de crime para que fossem realizadas as perícias necessárias. Prosseguem as diligências para completo esclarecimento dos fatos".

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