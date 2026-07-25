Motociclista é assassinado a tiros na zona rural de Novo Repartimento

O corpo de Gilmar Gomes foi encontrado com marcas de bala no fim da tarde da última quinta-feira (23), em uma via pública da comunidade Tuerê II, zona rural do município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio com característica de execução.

Os moradores da região acionaram equipes da Delegacia de Polícia Civil, por volta das 18h, sobre a presença de um corpo às margens da via. Eles constataram que a vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. Gilmar estava caído próximo de uma motocicleta.

O corpo foi localizado pelo motorista de uma ambulância da comunidade. Inicialmente, a testemunha acreditou que se tratava de um acidente de trânsito e acionou funcionários do posto de saúde local. Ao chegarem ao local, os profissionais constataram que a Gilmar havia sido executado. A vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e já havia sido preso.