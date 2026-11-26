Moradores são assaltados durante ‘arrastão’ na porta de casa em Marituba

Cerca de seis homens em motocicletas estão envolvidos no crime, que ocorreu na noite de terça-feira (24)

Seis homens armados, que estavam em três motocicletas, assaltaram moradores em frente a uma residência na noite de terça-feira (24), no bairro Pedreirinha, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança por volta das 22h.

As imagens mostram o momento em que os suspeitos chegam à rua e abordam as pessoas que estavam na calçada. Ao perceber a aproximação dos criminosos, um dos homens tenta fugir correndo, mas é perseguido e alcançado por outros assaltantes que estavam em outra motocicleta.

Durante a abordagem, o grupo manda as vítimas ficarem com as mãos para cima e recolhe os pertences das vítimas. Toda a ação acontece em poucos minutos. Em seguida, os seis suspeitos deixam o local. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos envolvidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi comunicada pela Polícia Militar sobre uma ocorrência na Rua Igarapé-Mirim, em Marituba. "Até o momento, não houve registro formal de vítimas sobre o caso. A PC, por meio da Delegacia de Marituba, determinou que uma equipe realize diligências no local para levantar informações e identificar possíveis vítimas, dando continuidade às investigações", comunicou.