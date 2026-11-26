Médico veterinário morre em acidente de trânsito registrado em Marabá

O sinistro ocorreu por volta das 6h desta quinta-feira (26/11), nas proximidades de um posto de combustíveis

O médico veterinário Gabriel Henrique da Silveira Souza, de 25 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (26/11), em Marabá, no sudeste do Pará. O sinistro ocorreu por volta das 6h, nas proximidades de um posto de combustíveis na Folha 5.



Conforme o portal Correio de Carajás, as autoridades informaram que Gabriel dirigia um Hyundai HB20 quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu violentamente contra um poste. A pista estava molhada no momento do ocorrido, fator que, possivelmente, pode ter contribuído para o acidente.

O jovem chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Formado em Medicina Veterinária pelo Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas (IETU) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Gabriel teve a trajetória marcada pela participação ativa na comunidade acadêmica, ainda segundo o Correio. Nas redes sociais, amigos, familiares e ex-colegas de graduação lamentaram a perda precoce e prestaram homenagens ao profissional.