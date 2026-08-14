Jovem é morto com golpes de canivete durante confusão em Paragominas
O caso foi registrado na noite de quinta-feira (13). Outras três pessoas ficaram feridas
Um jovem identificado como Pedro Henrique, conhecido como “Pedrinho”, morreu após ser atingido por golpes de canivete dentro do Parque de Exposições de Paragominas, no sudeste do Pará. O homicídio ocorreu na noite de quinta-feira (13), durante uma confusão. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas. As circunstâncias do crime ainda são investigadas.
Segundo informações preliminares, a discussão teria começado após um desentendimento envolvendo a namorada de Pedro Henrique e a companheira do homem apontado como suspeito da autoria do crime. Não há detalhes sobre o que teria motivado a discussão. A situação teria evoluído para uma briga e, durante o confronto, Pedro foi atingido por golpes de canivete.
Pessoas que estavam no local ainda acionaram socorristas do Corpo de Bombeiros Militar para tentar ajudar a vítima. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ainda não há informações oficiais sobre a localização do suspeito.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 13ª Seccional Urbana de Paragominas e está sendo apurado pelas equipes policiais. "Na madrugada desta sexta-feira (14), um homem ainda não identificado teria atacado quatro pessoas com golpes de canivete, no Parque de Exposições AGROPEC. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras três foram encaminhadas para atendimento médico e, conforme informações iniciais, não correm risco de morte", confirmou.
"As diligências seguem em andamento para identificar e localizar o suspeito, além de esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. O caso será encaminhado à Delegacia de Homicídios de Paragominas", afirmou a PC.
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