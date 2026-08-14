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Polícia

Jovem é morto com golpes de canivete durante confusão em Paragominas

O caso foi registrado na noite de quinta-feira (13). Outras três pessoas ficaram feridas

O Liberal
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Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Um jovem identificado como Pedro Henrique, conhecido como “Pedrinho”, morreu após ser atingido por golpes de canivete dentro do Parque de Exposições de Paragominas, no sudeste do Pará. O homicídio ocorreu na noite de quinta-feira (13), durante uma confusão. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas. As circunstâncias do crime ainda são investigadas.

Segundo informações preliminares, a discussão teria começado após um desentendimento envolvendo a namorada de Pedro Henrique e a companheira do homem apontado como suspeito da autoria do crime. Não há detalhes sobre o que teria motivado a discussão. A situação teria evoluído para uma briga e, durante o confronto, Pedro foi atingido por golpes de canivete.

Pessoas que estavam no local ainda acionaram socorristas do Corpo de Bombeiros Militar para tentar ajudar a vítima. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ainda não há informações oficiais sobre a localização do suspeito. 

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 13ª Seccional Urbana de Paragominas e está sendo apurado pelas equipes policiais. "Na madrugada desta sexta-feira (14), um homem ainda não identificado teria atacado quatro pessoas com golpes de canivete, no Parque de Exposições AGROPEC. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras três foram encaminhadas para atendimento médico e, conforme informações iniciais, não correm risco de morte", confirmou.

"As diligências seguem em andamento para identificar e localizar o suspeito, além de esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. O caso será encaminhado à Delegacia de Homicídios de Paragominas", afirmou a PC.

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