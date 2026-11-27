O corpo de Kainan Rodrigues Moraes, de 18 anos, conhecido pelo apelido de “Tralha”, foi encontrado enterrado em uma área de mata fechada no bairro Batata, em Breu Branco, no sudeste do Pará. A localização do cadáver ocorreu por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (27), durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar.
De acordo com informações divulgadas pela polícia, o desaparecimento do jovem foi comunicado às autoridades no dia 22 de novembro, por volta das 20h. Desde então, equipes policiais, familiares e amigos iniciaram buscas e investigações para descobrir o paradeiro do rapaz.
Após levantamentos de informações, os investigadores identificaram uma área onde havia suspeita de que o corpo estivesse enterrado. Na tarde de quinta-feira (26), por volta das 15h, equipes das polícias Civil e Militar começaram uma varredura no local indicado. As buscas continuaram durante a noite até que, já na madrugada desta sexta-feira, os policiais localizaram o corpo.
A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos de perícia e remoção. Depois de retirado do local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde passará por exames que poderão auxiliar na identificação das circunstâncias da morte.
A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso como homicídio. Os trabalhos continuam para esclarecer a dinâmica do crime e identificar os possíveis envolvidos.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.