Incêndio próximo a hospital assusta pacientes e funcionários em Castanhal

Chamas atingiram o muro da unidade de saúde; suspeita é de que o fogo começou com a queima irregular de resíduos sólidos

Funcionários iniciaram o combate ao fogo na área externa do hospital para evitar que ele avançasse ( Foto: Reprodução / Redes Sociais )

Um incêndio em uma área de vegetação nas proximidades do Hospital Regional Público de Castanhal, no nordeste do Pará, assustou pacientes e funcionários da unidade de saúde na tarde desta segunda-feira (23). As chamas chegaram a atingir o muro do estabelecimento, enquanto uma grande quantidade de fumaça se espalhou pela área externa do hospital, mobilizando a equipe de brigadistas da instituição.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram funcionários reunidos em um dos corredores da unidade hospitalar, acompanhando com preocupação o avanço das chamas. Nos registros, também é possível observar profissionais atuando na área externa do estabelecimento para conter o fogo e evitar que ele avançasse em direção às demais dependências do hospital.

A equipe de brigadistas do próprio hospital conseguiu controlar as chamas nas proximidades da unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará também atuou no combate ao incêndio, que começou em uma área de vegetação próxima ao campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Castanhal.

A suspeita é de que o fogo tenha sido provocado pela queima irregular de resíduos sólidos e se espalhado pela vegetação em direção às duas instituições. Outros registros da ocorrência mostram a extensão dos danos provocados pelas chamas, com trechos de vegetação destruídos e o solo coberto por cinzas.