Incêndio destrói ônibus bairro 40 Horas, em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso e se deslocou ao local para controlar as chamas

Um incêndio destruiu totalmente um ônibus nesta segunda-feira (23/11) na avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. Não houve vítima. Até agora, não há relato do que teria ocasionado o fogo.

Nas redes sociais, vídeos do caso foram compartilhados. Em uma das gravações, é possível ver o fogo tomando o coletivo. Já outra filmagem exibe o ônibus completamente consumido pelo sinistro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso e se deslocou ao local para controlar as chamas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do episódio ao CBMPA. Em nota, a corporação informou que não foi solicitada a perícia e que as chamas atingiram a rede elétrica. "Até o momento, não há confirmação sobre as causas do incêndio", afirmou.

O Grupo Liberal pediu um posicionamento da Equatorial sobre a situação. Em nota, a empresa disse que as equipes atuam para normalizar o fornecimento de energia no trecho da Hélio Gueiros. “A interrupção do fornecimento de energia aconteceu após um ônibus pegar fogo, as chamas atingiram a rede, causando danos ao sistema. Neste momento as equipes atuam para recompor a rede e restabelecer o fornecimento de energia elétrica para os clientes afetados", disse.