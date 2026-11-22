Incêndio atingiu área de mata em Vila do Conde, em Barcarena

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na noite deste sábado (21), nas proximidades da estrada de acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, na região metropolitana de Belém. As chamas se espalharam pela mata e foram registradas em vídeos feitos por pessoas que passavam pelo local.

Relatos de testemunhas apontam que o fogo teria começado ainda durante a tarde e continuou atingindo a vegetação ao longo da noite. A ocorrência chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela região. Nas imagens registradas pelos motoristas que passavam pelo local, é possível ver o fogo consumindo árvores e outras plantas. Alguns condutores pararam às margens da via para filmar o caso e também para acionar as autoridades responsáveis pelo combate e monitoramento do caso.