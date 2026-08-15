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Polícia

Incêndio atinge loja em Parauapebas neste sábado e destrói estabelecimento

Fogo atingiu a loja localizada no bairro Rio Verde; Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido.

O Liberal
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Incêndio atingiu loja e mobilizou Corpo de Bombeiros (Foto: Reprodução / Notifica Marabá)

Um incêndio atingiu uma loja de moda masculina, na tarde deste sábado (15), em Parauapebas. O estabelecimento localizado na avenida JK, no bairro Rio Verde, foi consumido pelas chamas. 

As chamas puderam ser vistas de diferentes pontos da via e chamaram a atenção de moradores e comerciantes da região. No momento do incêndio, uma grande quantidade de fumaça tomou conta do local.

O fogo teria começado pela parte da tarde e se proliferaram rápido pelo interior do prédio, consumindo toda a estrutura e estoque de roupas da loja. 

Os proprietários informaram ao portal Felipe Tommy que todos os funcionários saíram do prédio em segurança, quando o fogo começou e ninguém se machucou. Antes das chamas tomaram conta do espaço, funcionários e moradores de Parauapebas tentaram salvar o máximo possível de produtos da loja. O fogo teria iniciado em um aparelho de ar-condicionado, mas a causa definitiva será apontado pela perícia técnica.

Informações preliminares apontam que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e realizou o combate ao fogo. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que atendeu a ocorrência de incêndio em uma loja extinguindo as chamas e evitando que outros estabelecimentos fossem atingidos. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros também fez o rescaldo do espaço para que as chamas não retornassem.

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