Homem morre durante intervenção policial em residência de Itaituba

Um homem identificado como Ronei Nunes Rebouças, de 30 anos, morreu após ser baleado durante uma intervenção da Polícia Militar na tarde de terça-feira (24), no Residencial Wirland Freire, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A ocorrência foi registrada na Rua Rosana Israel Inbellone. Conforme as informações policiais, os agentes realizaram uma ação para verificar a localização de um grupo suspeito de envolvimento em extorsões, cobranças de dívidas e execuções na região garimpeira.

De acordo com informações divulgadas pela PM, equipes da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (1ª CIME) foram até o endereço após receberem informações da Polícia Civil, que apurava uma denúncia anônima sobre uma residência que estaria sendo utilizada como ponto de apoio de pessoas armadas. Conforme os relatos, Ronei também teria sido apontado como possível integrante das atividades criminosas.

Ainda segundo a versão apresentada pela PM, durante a abordagem, o homem teria apontado uma arma de fogo na direção dos policiais. Diante da situação, os militares efetuaram disparos contra ele. Após ser atingido, Ronei precisou de atendimento médico. Como, segundo a corporação, não havia equipes disponíveis do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou do Corpo de Bombeiros, os próprios policiais fizeram o transporte até o Hospital Regional de Itaituba. A morte foi constatada pela equipe médica da unidade.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para os procedimentos necessários. O caso foi apresentado à Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da intervenção policial.