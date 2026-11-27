Homem morre após troca de tiros com policiais militares em Castanhal

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (26), no bairro Ana Júlia.

Um homem identificado como Daniel Felipe Gomes da Silva morreu após ser baleado durante uma intervenção policial na noite de quinta-feira (26), no bairro Ana Júlia, em Castanhal, no nordeste do Pará. A ocorrência foi registrada durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar.

Segundo a versão da Polícia Militar, equipes do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME), com apoio de viaturas do 5º BPM, realizavam patrulhamento ostensivo durante a ‘Operação Visibilidade’ quando avistaram um homem que estaria armado.

Ainda conforme o relato policial, ao perceber a aproximação das guarnições, o suspeito teria disparado contra os militares e entrado em uma residência. Diante da situação, os policiais reagiram e atingiram o homem durante o confronto.

Após a ocorrência, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 com quatro munições, sendo duas deflagradas e outras duas que haviam sido percutidas, mas não chegaram a disparar.

Daniel foi socorrido pelos próprios policiais e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela equipe médica da unidade.

O relato da Polícia Militar também informa que o homem possuía passagens anteriores relacionadas a ocorrências de roubo e homicídio. A equipe ainda o apontou como suspeito de envolvimento com uma organização criminosa. As circunstâncias da intervenção policial deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.