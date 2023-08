Homem morre após ser baleado em praia de Itaituba

Darcivaldo da Silva Almeida, morreu após ser baleado na a Praia do Sapo, em Itaituba, sudoeste do Pará, na manhã do último domingo (30). O suspeito de cometer o crime foi identificado apenas como Fernandinho. Até a última atualização desta matéria, ele não tinha sido localizado. As informações são do Plantão 24horas News e Portal Giro.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no local. A vítima chegou a ser socorrida por outras pessoas e levada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Fernandinho fugiu logo após ter efetuado os disparos contra o homem. Ainda não se sabe o motivo do ataque.

Os policiais se dirigiram até a unidade hospitalar para verificar o estado de saúde da vítima e descobriram que Darcivaldo não tinha resistido aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios foi notificada sobre o caso e acionou a Polícia Científica para a remoção do corpo para necropsia.

Em nota, a PC informou à redação integrada de O Liberal que investiga o caso e busca identificar os suspeito. "A Polícia Civil informa que a vítima, Darcivaldo da Silva Almeida foi alvejado por disparos de arma de fogo, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Um inquérito policial foi instaurado na Seccional de Itaituba para apurar o caso e identificar os suspeitos", comunicou.