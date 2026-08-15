Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre após ser atropelado e arrastado por carreta na BR-222, em Marabá

O caso foi registrado na madrugada deste sábado (15)

O Liberal
fonte

Homem morre após ser atropelado e arrastado por carreta na BR-222, em Marabá. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Gildan Farias Dourado, de 43 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na madrugada deste sábado (15), na BR-222, na região do Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida pelo veículo pesado e arrastada por cerca de 200 metros. Gildan sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.

Pessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar para isolar a área. O corpo permaneceu na rodovia até a conclusão dos procedimentos de perícia. Após a análise da Polícia Científica no local, o cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para mais exames cadavéricos.

Ainda não há informações detalhadas sobre o que teria provocado o acidente. A identidade do motorista da carreta também não foi divulgada. A Polícia Civil irá investigar o caso para esclarecer a dinâmica do acidente e apurar as circunstâncias que levaram à morte de Gildan.

Em nota,  Polícia Civil informa que a 21ª Seccional Urbana de Marabá apura um acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido na madrugada deste sábado (15), na BR-222, no bairro São Félix. Segundo as informações levantadas, a vítima foi atropelada por um veículo de carga e arrastada por alguns metros. A morte foi constatada no local.

A área foi isolada para procedimentos e remoção do corpo. O condutor e o veículo foram apresentados na unidade policial para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias do acidente são investigadas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colisão entre moto e carreta

acidente de trânsito com morte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre carreta e moto termina com a morte de duas pessoas em Ananindeua

De acordo com as autoridades, as vítimas estavam na motocicleta. Elas morreram no local

18.08.26 15h40

POLÍCIA

Acidente grave termina com motorista de caminhonete morto e passageira ferida em Jacundá

Após o resgate das vítimas do veículo, a caminhonete pegou fogo e as chamas se espalharam pela vegetação às margens da rodovia

18.08.26 14h31

INVESTIGAÇÃO

Caso Cairo Berg: suspeitos de envolvimento em homicídio em Castanhal são presos pela PC

A ação policial foi realizada nesta terça-feira (18)

18.08.26 12h40

INCÊNDIO

Incêndio destrói trailers na Praia do Caripi, em Barcarena

O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (18)

18.08.26 12h12

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Caso Cairo Berg: suspeitos de envolvimento em homicídio em Castanhal são presos pela PC

A ação policial foi realizada nesta terça-feira (18)

18.08.26 12h40

POLÍCIA

Colisão entre carreta e moto termina com a morte de duas pessoas em Ananindeua

De acordo com as autoridades, as vítimas estavam na motocicleta. Elas morreram no local

18.08.26 15h40

INVESTIGAÇÃO

Oito homicídios em uma semana levam Polícia Civil a criar força-tarefa investigativa em Parauapebas

A sequência de assassinatos foi registrada entre quinta-feira (13) e segunda-feira (17)

18.08.26 11h50

INCÊNDIO

Incêndio destrói trailers na Praia do Caripi, em Barcarena

O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (18)

18.08.26 12h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda