Homem morre após ser atropelado e arrastado por carreta na BR-222, em Marabá

Um homem identificado como Gildan Farias Dourado, de 43 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na madrugada deste sábado (15), na BR-222, na região do Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida pelo veículo pesado e arrastada por cerca de 200 metros. Gildan sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.

Pessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar para isolar a área. O corpo permaneceu na rodovia até a conclusão dos procedimentos de perícia. Após a análise da Polícia Científica no local, o cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para mais exames cadavéricos.

Ainda não há informações detalhadas sobre o que teria provocado o acidente. A identidade do motorista da carreta também não foi divulgada. A Polícia Civil irá investigar o caso para esclarecer a dinâmica do acidente e apurar as circunstâncias que levaram à morte de Gildan.

Em nota, Polícia Civil informa que a 21ª Seccional Urbana de Marabá apura um acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido na madrugada deste sábado (15), na BR-222, no bairro São Félix. Segundo as informações levantadas, a vítima foi atropelada por um veículo de carga e arrastada por alguns metros. A morte foi constatada no local.

A área foi isolada para procedimentos e remoção do corpo. O condutor e o veículo foram apresentados na unidade policial para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias do acidente são investigadas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.