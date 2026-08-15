Homem morre após ser atropelado e arrastado por carreta na BR-222, em Marabá
O caso foi registrado na madrugada deste sábado (15)
Um homem identificado como Gildan Farias Dourado, de 43 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na madrugada deste sábado (15), na BR-222, na região do Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida pelo veículo pesado e arrastada por cerca de 200 metros. Gildan sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.
Pessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar para isolar a área. O corpo permaneceu na rodovia até a conclusão dos procedimentos de perícia. Após a análise da Polícia Científica no local, o cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para mais exames cadavéricos.
Ainda não há informações detalhadas sobre o que teria provocado o acidente. A identidade do motorista da carreta também não foi divulgada. A Polícia Civil irá investigar o caso para esclarecer a dinâmica do acidente e apurar as circunstâncias que levaram à morte de Gildan.
Em nota, Polícia Civil informa que a 21ª Seccional Urbana de Marabá apura um acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido na madrugada deste sábado (15), na BR-222, no bairro São Félix. Segundo as informações levantadas, a vítima foi atropelada por um veículo de carga e arrastada por alguns metros. A morte foi constatada no local.
A área foi isolada para procedimentos e remoção do corpo. O condutor e o veículo foram apresentados na unidade policial para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias do acidente são investigadas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA