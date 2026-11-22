Homem morre após ser atingido por golpe de machado em Portel, no Marajó

Um homem conhecido pelo apelido de “Pelado” morreu após ser atingido por um golpe de machado na madrugada deste domingo (22), na região do Rio Anapu, acima da Comunidade Sobradinho, na zona rural de Portel, no arquipélago do Marajó. O principal suspeito do crime é um homem conhecido como “Dico”, apontado como sobrinho da vítima.

Segundo informações preliminares, os dois teriam discutido após consumirem bebida alcoólica. Relatos colhidos por policiais apontam que o suspeito teria aproveitado o momento em que a vítima foi dormir para desferir o golpe. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.