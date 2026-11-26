Homem morre após confronto com policiais militares em São Miguel do Guamá

Um homem identificado como Lucas Felipe Oliveira da Silva, de 24 anos, morreu após ser baleado durante uma intervenção da Polícia Militar na tarde de quarta-feira (25), no ramal do Carrapatinho, com acesso pela BR-010, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. A ação ocorreu durante a verificação de uma denúncia sobre suspeitos que haviam roubado um veículo.

Segundo a versão apresentada pela PM, equipes do 42º Batalhão receberam informações de que dois homens armados teriam roubado uma caminhonete nas proximidades do município. Diante da denúncia, os militares iniciaram buscas pela BR-010, no sentido de Santa Maria do Pará.

Ao entrarem no ramal do Carrapatinho, os policiais avistaram dois homens em uma área de mata, com características semelhantes às informadas na denúncia. Ainda conforme o relato policial, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e efetuaram disparos contra a guarnição.

Os militares reagiram e, durante a troca de tiros, Lucas foi atingido. Ele chegou a ser socorrido pelos policiais e encaminhado ao Hospital Municipal, mas a morte foi confirmada pelos médicos. O segundo homem conseguiu fugir pela área de mata e não foi mais localizado.