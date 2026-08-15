Homem fica ferido após ser esfaqueado em Novo Progresso, no sudoeste do Pará

Um homem identificado como Francisco das Chagas de Sousa foi esfaqueado na noite desta sexta-feira (14), na região do Setor Industrial, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30.

Segundo as primeiras informações, a vítima estava consumindo bebida alcoólica na companhia de uma outra pessoa. Os dois teriam seguido caminhando pela via quando, durante o trajeto, o homem teria utilizado uma faca para atingir Francisco.

As informações sobre as motivações do crime ainda não foram esclarecidas. Após a agressão, o suspeito fugiu do local e não havia sido localizado até o momento. A Polícia Militar realizou buscas e rondas na região na tentativa de encontrá-lo.

Francisco recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros Militar e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Progresso. Ainda de acordo com as primeiras informações, o estado de saúde dele era considerado estável e não apresentava risco de morte.

A reportagem solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.