Homem é preso suspeito de tentativa de estupro de uma adolescente em região garimpeira de Itaituba

Um homem de 18 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (26), suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 16 anos na região garimpeira do Jardim do Ouro, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, a vítima acionou uma guarnição e contou que, por volta das 2h40, aceitou uma carona oferecida pelo suspeito. Ele teria dito que a levaria até a residência dela.

Conforme o relato da adolescente aos policiais, o homem, no entanto, teria passado direto pelo endereço onde ela mora e seguido até um balneário conhecido como Lagoa Azul. No local, o suspeito teria tentado beijá-la à força e praticado outros atos de natureza sexual sem o consentimento da vítima.

A adolescente conseguiu resistir às investidas e impedir que a situação avançasse. Após o relato, os militares iniciaram buscas pelo suspeito.

A equipe da PM foi até um endereço no município de Trairão, onde encontrou a mãe e a namorada do homem. Durante buscas no imóvel, os policiais localizaram o suspeito escondido embaixo de uma caixa-d’água.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil. A adolescente também foi encaminhada à unidade policial, acompanhada da mãe, para os procedimentos relacionados à ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil em segredo de Justiça por se tratar de um crime contra uma adolescente.