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Polícia

Homem é preso suspeito de tentativa de estupro de uma adolescente em região garimpeira de Itaituba

Suspeito de 18 anos tentou forçar a relação sexual na madrugada de quarta-feira (26) e foi preso pela Polícia Militar

O Liberal
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Homem suspeito por tentativa de estupro contra uma adolescente foi preso pela Polícia Militar (PM), em Itaituba. (Reprodução Redes Sociais)

Um homem de 18 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (26), suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 16 anos na região garimpeira do Jardim do Ouro, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, a vítima acionou uma guarnição e contou que, por volta das 2h40, aceitou uma carona oferecida pelo suspeito. Ele teria dito que a levaria até a residência dela.

Conforme o relato da adolescente aos policiais, o homem, no entanto, teria passado direto pelo endereço onde ela mora e seguido até um balneário conhecido como Lagoa Azul. No local, o suspeito teria tentado beijá-la à força e praticado outros atos de natureza sexual sem o consentimento da vítima.

A adolescente conseguiu resistir às investidas e impedir que a situação avançasse. Após o relato, os militares iniciaram buscas pelo suspeito.

A equipe da PM foi até um endereço no município de Trairão, onde encontrou a mãe e a namorada do homem. Durante buscas no imóvel, os policiais localizaram o suspeito escondido embaixo de uma caixa-d’água.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil. A adolescente também foi encaminhada à unidade policial, acompanhada da mãe, para os procedimentos relacionados à ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil em segredo de Justiça por se tratar de um crime contra uma adolescente.

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