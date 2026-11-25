Homem é preso suspeito de abusar de oito crianças em Belém

Um homem foi preso preventivamente, suspeito de estuprar e aliciar crianças e adolescentes para fins sexuais, em Belém. Até o momento, oito vítimas, todas do sexo masculino, com idades entre 11 e 14 anos, foram identificadas pela Polícia Civil. Entre elas, há estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A prisão ocorreu durante a Operação “Anjo de Papel”, deflagrada na terça-feira (24).

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa com apoio do Grupo de Trabalho Vulneráveis (GTV). As investigações começaram após uma funcionária de uma instituição de ensino frequentada pelas vítimas perceber que o investigado mantinha contatos físicos inapropriados com os estudantes.

“A funcionária teria presenciado uma conversa, na qual o homem questionava uma das vítimas acerca do envio de mensagens e se esta tinha certeza de que sua genitora não possuía acesso às referidas conversas”, informou Wendy Braga, delegada responsável pelo caso.

Diante da situação, a funcionária comunicou os fatos ao diretor da instituição de ensino, que passou a monitorar a conduta do investigado. Ele exercia a função de acompanhante de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e a direção identificou comportamentos inadequados em relação aos alunos.

“Ao conversar com os estudantes, a direção escolar tomou conhecimento de que o investigado oferecia dinheiro aos meninos, exibia conteúdos de natureza sexual e supostamente praticava atos libidinosos contra crianças e adolescentes, incluindo estudantes com TEA”, detalhou a delegada.

Atendimento especializado

As vítimas foram encaminhadas à Deaca Santa Casa, onde receberam atendimento especializado e passaram por procedimentos de escuta especializada. Durante os relatos, apresentaram informações convergentes sobre o oferecimento de dinheiro, a exposição a conteúdos de natureza sexual, toques em suas partes íntimas e pedidos de segredo por parte do investigado. Também relataram convites para comparecer a um sítio no interior do estado.

Diante da gravidade dos fatos e dos elementos reunidos durante as investigações, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado, além de mandados de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados. As medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário e cumpridas durante a operação.

“O aparelho telefônico do investigado foi apreendido. Ressalta-se que ele já havia sido preso anteriormente, no ano de 2018, pela suposta prática do crime de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes”, informou a delegada Wendy Braga.