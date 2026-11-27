Homem é preso por furto de R$ 22 mil em restaurante da Estação das Docas

De acordo com a PC, ele entrou no estabelecimento durante a madrugada, quando o local estava fechado, e subtraiu bebidas, pertences e dinheiro, com prejuízo estimado em R$ 22 mil

Um homem foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (25/11), suspeito de furtar um restaurante localizado no complexo da Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos de Belém. De acordo com a PC, ele entrou no estabelecimento durante a madrugada, quando o local estava fechado, e subtraiu bebidas, pertences e dinheiro, com prejuízo estimado em R$ 22 mil. A data do crime não foi divulgada.

A identidade do suspeito foi descoberta pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), que conduziu a investigação e reuniu análise de imagens, perícia prosopográfica — exame de comparação facial — e diligências de campo até chegar à identificação e localização dele. Segundo a polícia, o suspeito tem histórico de reiteração em crimes contra o patrimônio.

Concluídas as investigações, a DPTUR indiciou o investigado e representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. O mandado foi cumprido no sistema prisional, em que o homem cumpre pena por outro delito praticado. Após os trâmites legais cabíveis, o preso permanece à disposição da Justiça.