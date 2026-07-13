Homem é preso após segurar gato pela cabeça e jogá-lo contra o chão no Marajó

O crime foi registrado por uma câmera de segurança. No interrogatório, o suspeito alegou à polícia que estaria, supostamente, sob efeito de bebidas alcoólicas e que agrediu o gato “sem pensar”

Um homem identificado apenas como Marciel foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (13/7), suspeito de agredir um gato no distrito de São Miguel do Pracuúba, zona rural de Muaná, no Marajó. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

De acordo com a PC, a tutora do animal, que não teve a identidade revelada, flagrou Marciel segurando o animal pela cabeça e jogando-o com força no chão. Pela gravação do delito, é possível ver que o gato foge correndo após a violência.

A proprietária do felino alegou aos policiais que ficou abalada psicologicamente ao ver gravação. E informou ainda que o gato está mancando e teve o rosto lesionado, além de ficar arisco após a agressão, conforme as autoridades.

Após a tutora procurar a Polícia Civil, os agentes, com o apoio da Guarda Municipal, conseguiram encontrar o suspeito. Ainda de acordo com a PC, Marciel confessou durante interrogatório que estaria, supostamente, sob efeito de bebidas alcoólicas e que agrediu o gato “sem pensar”. Ele segue à disposição da Justiça.

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