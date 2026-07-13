Homem é preso após segurar gato pela cabeça e jogá-lo contra o chão no Marajó

Um homem identificado apenas como Marciel foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (13/7), suspeito de agredir um gato no distrito de São Miguel do Pracuúba, zona rural de Muaná, no Marajó. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.
De acordo com a PC, a tutora do animal, que não teve a identidade revelada, flagrou Marciel segurando o animal pela cabeça e jogando-o com força no chão. Pela gravação do delito, é possível ver que o gato foge correndo após a violência.
A proprietária do felino alegou aos policiais que ficou abalada psicologicamente ao ver gravação. E informou ainda que o gato está mancando e teve o rosto lesionado, além de ficar arisco após a agressão, conforme as autoridades.
Após a tutora procurar a Polícia Civil, os agentes, com o apoio da Guarda Municipal, conseguiram encontrar o suspeito. Ainda de acordo com a PC, Marciel confessou durante interrogatório que estaria, supostamente, sob efeito de bebidas alcoólicas e que agrediu o gato “sem pensar”. Ele segue à disposição da Justiça.
Punição
A legislação brasileira estabelece detenção de três meses a um ano para quem praticar “ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. Se a conduta for praticada contra cão ou gato, a pena sobe para até cinco anos. Caso o animal morra, a punição é aumentada de um sexto a um terço.