Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso após ir ao trabalho da ex-companheira e ameaçá-la em Belém

De acordo com a Polícia Civil, a vítima denunciou que ele teria comparecido ao seu local de trabalho portando uma faca e realizado graves ameaças contra sua integridade física

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis com o suspeito detido na viatura da instituição. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (8/6) por suspeita de ameaçar a ex-companheira em Belém. De acordo com a PC, a vítima foi até a Seccional Urbana do Guamá denunciar que ele teria comparecido ao seu local de trabalho portando uma faca e realizado graves ameaças contra sua integridade física.

Após saber do ocorrido e da situação de flagrância, os policiais civis iniciaram diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado no bairro da Cremação, na capital paraense.

Segundo a Polícia Civil, o investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça. A arma branca supostamente utilizada para intimidar a vítima não foi localizada durante as diligências.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece detenção de um a seis meses ou multa para quem “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”. Se a conduta for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena é dobrada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

após ir ao trabalho

ex-companheira

ameaçá-la

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia Militar desativa ponto de fabricação de drogas em Icoaraci

Os policiais receberam denúncia anônima de moradores informando que três homens estariam em uma área de mata produzindo drogas para comercialização

09.06.26 13h01

POLÍCIA

Avião roubado em São Paulo é encontrado em aeroporto de Novo Progresso

Policiais militares identificaram que a aeronave apresentava nova pintura e utilizava outro prefixo, mas possuía características compatíveis com o avião roubado

09.06.26 12h46

POLÍCIA

PM prende homem suspeito de estuprar a própria irmã em Redenção

Ele foi localizado pelos agentes após mais de 16 horas de buscas ininterruptas

09.06.26 12h29

POLÍCIA

Homem é preso após ir ao trabalho da ex-companheira e ameaçá-la em Belém

De acordo com a Polícia Civil, a vítima denunciou que ele teria comparecido ao seu local de trabalho portando uma faca e realizado graves ameaças contra sua integridade física

09.06.26 12h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Avião roubado em São Paulo é encontrado em aeroporto de Novo Progresso

Policiais militares identificaram que a aeronave apresentava nova pintura e utilizava outro prefixo, mas possuía características compatíveis com o avião roubado

09.06.26 12h46

POLÍCIA

Jovem morre após ser atingido por disparo de arpão em Santarém

O rapaz participava de uma pescaria com outras pessoas

09.06.26 8h35

POLÍCIA

Colisão entre carro e moto termina com mulher morta na PA-370, em Uruará

Segundo as autoridades, o condutor da moto teve vários ferimentos pelo corpo após o impacto entre os veículos

09.06.26 10h06

POLÍCIA

Polícia Militar desativa ponto de fabricação de drogas em Icoaraci

Os policiais receberam denúncia anônima de moradores informando que três homens estariam em uma área de mata produzindo drogas para comercialização

09.06.26 13h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda