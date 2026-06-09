Homem é preso após ir ao trabalho da ex-companheira e ameaçá-la em Belém

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (8/6) por suspeita de ameaçar a ex-companheira em Belém. De acordo com a PC, a vítima foi até a Seccional Urbana do Guamá denunciar que ele teria comparecido ao seu local de trabalho portando uma faca e realizado graves ameaças contra sua integridade física.

Após saber do ocorrido e da situação de flagrância, os policiais civis iniciaram diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado no bairro da Cremação, na capital paraense.

Segundo a Polícia Civil, o investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça. A arma branca supostamente utilizada para intimidar a vítima não foi localizada durante as diligências.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece detenção de um a seis meses ou multa para quem “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”. Se a conduta for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena é dobrada.