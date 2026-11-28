Homem é preso após espancar companheira e ameaçá-la de morte em Icoaraci

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que vinha tentando terminar o relacionamento há alguns dias, porém o companheiro se negava.

Um homem foi preso pela Polícia Civil na última quinta-feira (26/11), suspeito de espancar a companheira em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo a PC, a vítima relatou que vinha tentando terminar o relacionamento há alguns dias, porém o companheiro se negava.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Icoaraci soube do crime depois que a mulher compareceu à unidade policial com hematomas no olho e no braço, relatando ter sido agredida fisicamente pelo suspeito.

Conforme a Polícia Civil, na última quarta-feira (25/11), na residência do casal, o suspeito a agrediu fisicamente, provocando lesões. As investigações policiais apontaram que a vítima ficou impedida de buscar ajuda naquele dia porque o suspeito teria permanecido no imóvel e nas proximidades para evitar sua saída. Além disso, ele teria afirmado que, se ela o denunciasse, a mataria.

Na manhã seguinte, aproveitando o momento em que o companheiro dormiu, a ela conseguiu deixar o local e pedir ajuda na delegacia. Diante da gravidade dos fatos, foram iniciadas diligências e a equipe da DEAM Icoaraci deslocou-se ao imóvel, localizando o suspeito que estava dormindo.