Homem e mãe de adolescente são presos por cárcere privado e exploração sexual de menor no Marajó

Um homem foi preso na quarta-feira (5), em Oeiras do Pará, no arquipélago do Marajó, suspeito de sequestrar, manter uma adolescente de 16 anos em cárcere privado e submetê-la à violência e exploração sexual. A mãe da vítima também foi presa em flagrante, suspeita de obrigar a filha a manter um relacionamento com o investigado em troca de moradia e auxílio financeiro.

De acordo com o site Notícia Marajó, a prisão foi realizada durante uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar, Sala Lilás e Conselho Tutelar, após a própria adolescente procurar espontaneamente a delegacia para denunciar os crimes.

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que sofria constantes agressões psicológicas e coação por parte da mãe para permanecer com o suspeito. Ela contou ainda que conseguiu escapar da residência durante a noite com a ajuda de duas amigas, pulando o muro do imóvel. As três permaneceram escondidas em uma casa abandonada até a manhã seguinte, quando foram acolhidas pela mãe de uma das adolescentes e encaminhadas à Delegacia de Polícia e à Sala Lilás.

Diante da denúncia e por se tratar de um crime de natureza permanente, as equipes policiais seguiram imediatamente para o endereço informado, onde localizaram e prenderam em flagrante o homem e a mãe da adolescente.

No imóvel, os agentes também encontraram a irmã da vítima, de 13 anos, que foi ouvida com acompanhamento da assistência social.

Durante as diligências, a Polícia Civil, em conjunto com a Sala Lilás e o Conselho Tutelar, realizou a perícia na casa abandonada onde a adolescente permaneceu escondida após a fuga. Os investigadores também identificaram a existência de câmeras de segurança na residência onde os crimes teriam ocorrido. As imagens ainda não foram acessadas, e a corporação aguarda autorização judicial para analisar os celulares apreendidos.

As investigações apontam que a adolescente era submetida a ameaças e constrangimentos sempre que recusava as investidas do suspeito. Conforme a polícia, o homem controlava a rotina das adolescentes e chegava a trancar o portão da residência com um cadeado ao sair para trabalhar, impedindo que elas deixassem o local.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante. A Polícia Civil informou que representou à Justiça pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas, além da quebra do sigilo telefônico e telemático dos aparelhos celulares apreendidos.

Após serem submetidos aos exames de praxe, ambos permaneceram à disposição do Poder Judiciário. Em nota, a PC informou que os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, e submissão de menor à exploração sexual majorada.

"A Delegacia de Oeiras do Pará investiga o caso. Durante a ação, duas adolescentes foram resgatadas e dois aparelhos celulares foram apreendidos. Foi representada pela conversão da prisão em flagrante, para a prisão preventiva. Após a adoção dos procedimentos legais cabíveis, os suspeitos permanecem presos e à disposição da justiça", comunicou.