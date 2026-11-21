Homem é executado enquanto dormia dentro de casa em Salinas

Crime ocorreu na manhã deste sábado (21), na Vila Alto Pindorama; vítima era conhecida pelo apelido de Coreano

Um homem conhecido pelo apelido de Coreano foi executado na manhã deste sábado (21), na Vila Alto Pindorama, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Segundo as primeiras informações, ele foi morto enquanto dormia em cima da própria cama.

De acordo com informações preliminares, Coreano já era conhecido pelas forças de segurança da região por suposto envolvimento em crimes, como roubos e furtos.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Salinópolis investiga a autoria e motivação do homicídio. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", completa a PC.