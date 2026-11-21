Um homem conhecido pelo apelido de Coreano foi executado na manhã deste sábado (21), na Vila Alto Pindorama, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Segundo as primeiras informações, ele foi morto enquanto dormia em cima da própria cama.
De acordo com informações preliminares, Coreano já era conhecido pelas forças de segurança da região por suposto envolvimento em crimes, como roubos e furtos.
A Polícia Civil informou que a Delegacia de Salinópolis investiga a autoria e motivação do homicídio. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", completa a PC.
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.