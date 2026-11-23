Homem é esfaqueado e morre após ser socorrido em Capanema; suspeito é preso

Um homem identificado como Adaniziel Brilhante Pinheiro morreu na madrugada de domingo (22), após ser esfaqueado nas proximidades da avenida Barão de Capanema, perto do antigo Mercadinho União, no município de Capanema, no nordeste do Pará. O ataque com arma branca ocorreu na noite de sábado (21). A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 23h20, uma guarnição do Regimento Tático Operacional (RTO) do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi informada por um morador sobre a presença de um homem caído e ferido nas proximidades do local. Ao chegar na área indicada, os policiais encontraram Adaniziel com um ferimento provocado por arma branca e acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros atendimentos e fez o encaminhamento ao hospital.

Durante as diligências, os militares receberam informações de testemunhas que levaram até um suspeito. Ele foi localizado em frente à residência do pai, no bairro da Portelinha. Conforme a PM, durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma faca do tipo peixeira, apontada como possível arma utilizada no ataque.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, juntamente com o objeto apreendido, para os procedimentos cabíveis.