Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Baião

Um homem identificado como Josiney, mais conhecido como ‘Ney’, foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (25), nas proximidades de uma escola de Ensino Médio no município de Baião, no nordeste do Pará. Informações preliminares apontam que ele teria sido atingido por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender à ocorrência e fez o isolamento da área. O corpo estava jogado em uma área de mato, ao lado da calçada da via. Ele foi periciado pela Polícia Científica, que também analisou o local e fez a remoção.

De acordo com informações preliminares, a vítima seria moradora da comunidade de Açaizal, localizada em uma ilha do município de Baião. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do possível homicídio.

Nenhum morador da área soube repassar mais detalhes sobre os atiradores, quantos eram ou como o homicídio ocorreu. As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.