Homem condenado por tentativa de estupro de vulnerável é preso em Soure

Crime ocorreu em 2023 e teve como vítima um adolescente de 13 anos;

Um homem identificado como Charles foi preso no sábado (25), em Soure, no arquipélago do Marajó, durante a operação Verão 2026. Contra ele havia um mandado de prisão por condenação definitiva pelos crimes de tentativa de estupro de vulnerável e perseguição.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes foram cometidos em 2023, em uma residência no bairro Bom Futuro, e tiveram como vítima um adolescente de 13 anos.

Charles foi localizado por equipes da Delegacia de Soure enquanto caminhava pela travessa 32, no bairro Bom Futuro.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá pena de 7 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Soure cumpriu, neste sábado (25), um mandado de prisão contra um homem condenado, com sentença transitada em julgado, pelos crimes de tentativa de estupro de vulnerável e perseguição.