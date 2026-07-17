Grupo é preso pela Polícia Militar após assaltar loja de motocicletas em São Brás

A Polícia Militar (PM) prendeu cinco suspeitos, entre eles dois adolescentes, na tarde desta quinta-feira (16), após um assalto a uma loja de motocicletas, localizada na travessa Castelo Branco com a avenida Ceará, no bairro de São Brás, em Belém. O grupo criminoso rendeu funcionários, os agrediu e fugiu em um carro.

Os suspeitos entraram no estabelecimento fingindo que iriam comprar uma motocicleta. Eles disfarçaram até anunciar o assalto. Depois começaram a agredir os funcionários e agir violentamente. Em seguida, o grupo fugiu em direção ao bairro do Guamá.

Durante a perseguição, um dos criminosos saltou do carro na avenida Perimetral, próximo a avenida Liberdade. O suspeito teria descido do carro atirando contra os policiais e foi o único que conseguiu escapar. Os demais foram capturados e encaminhados à Seccional de São Brás, da Polícia Civil, onde o caso segue em investigação.

A Polícia Militar do Pará (PM) informou, por meio de nota, que "prendeu três adultos e apreendeu dois adolescentes suspeitos de roubo majorado a uma loja, na tarde de quinta-feira (16), em Belém. Após o crime, equipes policiais localizaram o veículo utilizado na fuga. Durante a abordagem, um dos suspeitos atirou contra os policiais, que reagiram. O homem conseguiu fugir". O veículo - utilizado na ação - e aparelhos celulares roubados foram recuperados e apresentados na Seccional de São Brás.