Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Gata prenha morre após ser atropelada por viatura policial em Belém

A instituição informou que 'apura os fatos envolvendo o acidente'

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra momentos após a viatura atropelar a gata. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma viatura da Polícia Civil do Pará atropelou e matou uma gata grávida na manhã desta quarta-feira (19), no residencial Riacho Doce, no bairro do Guamá, em Belém. Moradores do local fizeram um vídeo após o veículo passar por cima do animal, e a filmagem foi compartilhada nas redes sociais.

Pelas imagens, é possível ver que um homem confronta os agentes pelo ocorrido. Um dos três policiais que estavam na viatura discute com ele. “Vaza daqui. (...) Tô falando que não vi o gato. Tu achas que eu ‘tô’ aqui por causa de gato? Vai para a tua casa e cuida do teu cachorro”, diz o policial ao morador.

No mesmo vídeo, outros residentes comentam ao fundo que a viatura está sem placa. O cinegrafista mostra a gata desacordada no local, enquanto um outro felino se aproxima dela.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil do Pará disse que “apura os fatos envolvendo o acidente”. A instituição destacou que, “após o ocorrido, os agentes adotaram as medidas necessárias para tentar socorrer o animal, que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

viatura da pc

mata gata grávida

atropelada

guamá

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dupla mata homem a tiros em Castanhal; PC apura o caso

Até a tarde desta terça (25/8), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no crime

25.08.26 16h34

CASO YASMIM

Caso Yasmin: defesa diz que Lucas tentou encontrar a influencer após desaparecimento em rio

Lucas Magalhães de Souza, dono da lancha em que Yasmin estava antes de desaparecer, responde pelos crimes de homicídio com dolo eventual, fraude processual e porte e disparo ilegal de arma de fogo.

25.08.26 13h00

CASO YASMIM

Caso Yasmim: júri deve definir se Lucas quis matar influencer ou agiu por negligência, diz promotor

Lucas Magalhães está sendo julgado nesta terça-feira (25), em Belém

25.08.26 12h31

INVESTIGAÇÃO

Corpos de irmãos mortos a tiros são encontrados em rio de Melgaço, no Marajó

As vítimas estavam desaparecidas desde a noite de sábado (22)

25.08.26 11h20

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

CASO YASMIM

Caso Yasmin: quase cinco anos após a morte da universitária, julgamento começa em Belém

Lucas Magalhães de Souza, dono da lancha em que Yasmin estava antes de desaparecer, responde pelos crimes de homicídio com dolo eventual, fraude processual e porte e disparo ilegal de arma de fogo.

25.08.26 9h48

CASO YASMIM

Caso Yasmin: defesa diz que Lucas tentou encontrar a influencer após desaparecimento em rio

Lucas Magalhães de Souza, dono da lancha em que Yasmin estava antes de desaparecer, responde pelos crimes de homicídio com dolo eventual, fraude processual e porte e disparo ilegal de arma de fogo.

25.08.26 13h00

CASO YASMIN

Lucas Magalhães vai à júri popular pela morte de Yasmin Macêdo, nesta terça-feira (25), em Belém

A jovem Yasmin Cavaleiro de Macedo, de 21 anos, morreu afogada durante passeio de lancha em festa organizada por Lucas Magalhães

24.08.26 20h21

CASO YASMIM

Caso Yasmim: Mãe de vítima acompanha julgamento de Lucas e diz esperar que Justiça seja feita

Lucas Magalhães de Souza, dono da lancha em que Yasmin estava antes de desaparecer, está sendo julgado nesta terça-feira (25)

25.08.26 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda