Gata prenha morre após ser atropelada por viatura policial em Belém

Uma viatura da Polícia Civil do Pará atropelou e matou uma gata grávida na manhã desta quarta-feira (19), no residencial Riacho Doce, no bairro do Guamá, em Belém. Moradores do local fizeram um vídeo após o veículo passar por cima do animal, e a filmagem foi compartilhada nas redes sociais.

Pelas imagens, é possível ver que um homem confronta os agentes pelo ocorrido. Um dos três policiais que estavam na viatura discute com ele. “Vaza daqui. (...) Tô falando que não vi o gato. Tu achas que eu ‘tô’ aqui por causa de gato? Vai para a tua casa e cuida do teu cachorro”, diz o policial ao morador.

No mesmo vídeo, outros residentes comentam ao fundo que a viatura está sem placa. O cinegrafista mostra a gata desacordada no local, enquanto um outro felino se aproxima dela.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil do Pará disse que “apura os fatos envolvendo o acidente”. A instituição destacou que, “após o ocorrido, os agentes adotaram as medidas necessárias para tentar socorrer o animal, que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos”.