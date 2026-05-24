Foragido por estupro de vulnerável é preso durante fiscalização em embarcação em Breves

Um homem foi preso na noite de sábado (23), em Breves, após ser identificado com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi abordado durante uma fiscalização na Base Integrada Fluvial Antônio Lemos. A prisão ocorreu quando equipes fizeram a checagem da embarcação Ana Beatriz IV, que seguia de Santana, no Amapá, para a capital paraense.

Durante a fiscalização de documentos dos passageiros e consultas aos sistemas de segurança, os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por estupro de vulnerável. Após a confirmação da ordem judicial, o homem foi detido e apresentado à polícia

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, ressalta a importância das ações integradas desenvolvidas nas bases fluviais para o fortalecimento da segurança pública no Estado.

“Essas estruturas foram implantadas estrategicamente para reforçar a fiscalização dos rios, combater a criminalidade e impedir que pessoas procuradas pela Justiça utilizem as rotas hidroviárias para circular pelo Estado”, afirma.

Esta é a segunda recaptura de foragido da Justiça realizada por agentes das bases fluviais em dois dias consecutivos. Na sexta-feira (22), outro homem com mandado de prisão em aberto foi localizado durante uma fiscalização de rotina, na base fluvial de Candiru, localizado em Óbidos.