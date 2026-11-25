Um homem foragido da Justiça foi capturado por agentes da Base Fluvial Candiru na última terça-feira (24/11), em Óbidos, no oeste do Pará. De acordo com as autoridades, ele viajava em uma embarcação que vinha de Manaus, no Amazonas, com destino a Santarém.
Por volta das 17h, a equipe fiscalizou o barco e abordou o passageiro. Após consulta aos sistemas de busca, havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pelo Tribunal de Justiça de Manaus, em março de 2024.
Após a confirmação das informações, o suspeito foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis e colocado à disposição do Poder Judiciário.
O secretário de Segurança Pública, coronel Ed-Lin Anselmo, reforça o empenho das forças de segurança em garantir a proteção nos rios por meio da estratégia das bases fluviais. “A instalação das bases fluviais mudou a nossa capacidade de resposta nos rios. O empenho diário dos agentes na Base Candiru mostra que o Pará está presente nos pontos mais estratégicos, fechando o cerco contra foragidos e organizações criminosas e protegendo quem depende das vias fluviais no Estado”.
Base Candiru
A Base Candiru completou dois anos em setembro de 2026. Desde sua inauguração, a unidade já apreendeu 3.472,40 quilos de entorpecentes e cerca de 47 mil quilos de pescado irregular, além de prender mais de 80 pessoas.
Instalada às margens do Rio Amazonas, no bairro Santa Terezinha, em Óbidos, a Base Candiru realiza trabalhos de fiscalização que alcançam diretamente quem utiliza as principais rotas hidroviárias da região. Em 2026, mais de 45 mil pessoas já foram abordadas pelas equipes da unidade durante as operações.