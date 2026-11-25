Foragido da Justiça por roubo é capturado durante viagem de barco em Óbidos

De acordo com as autoridades, ele viajava em uma embarcação que vinha de Manaus, no Amazonas, com destino a Santarém

Um homem foragido da Justiça foi capturado por agentes da Base Fluvial Candiru na última terça-feira (24/11), em Óbidos, no oeste do Pará. De acordo com as autoridades, ele viajava em uma embarcação que vinha de Manaus, no Amazonas, com destino a Santarém.

Por volta das 17h, a equipe fiscalizou o barco e abordou o passageiro. Após consulta aos sistemas de busca, havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pelo Tribunal de Justiça de Manaus, em março de 2024.

Após a confirmação das informações, o suspeito foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis e colocado à disposição do Poder Judiciário.

O secretário de Segurança Pública, coronel Ed-Lin Anselmo, reforça o empenho das forças de segurança em garantir a proteção nos rios por meio da estratégia das bases fluviais. “A instalação das bases fluviais mudou a nossa capacidade de resposta nos rios. O empenho diário dos agentes na Base Candiru mostra que o Pará está presente nos pontos mais estratégicos, fechando o cerco contra foragidos e organizações criminosas e protegendo quem depende das vias fluviais no Estado”.

Base Candiru

A Base Candiru completou dois anos em setembro de 2026. Desde sua inauguração, a unidade já apreendeu 3.472,40 quilos de entorpecentes e cerca de 47 mil quilos de pescado irregular, além de prender mais de 80 pessoas.