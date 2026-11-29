Fiscalização apreende cargas avaliadas em R$ 340 mil no Pará

As mercadorias foram retidas em três municípios paraenses por irregularidades na documentação e falta de recolhimento de ICMS

Mais de 14,5 toneladas de mercadorias foram apreendidas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) durante fiscalizações realizadas entre sexta-feira (27) e sábado (28), em três municípios paraenses. As cargas incluíam defensivos biológicos, fertilizantes e estruturas metálicas, avaliadas em R$ 340.161,13. As irregularidades identificadas envolveram benefícios fiscais aplicados indevidamente e falta de recolhimento do Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal).

Uma das ocorrências foi registrada no sábado (28), no posto fiscal de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. Fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás apreenderam 955 quilos de defensivos biológicos e fertilizantes procedentes de Icapuí (CE), com destino a uma pessoa física em Santarém (PA), sem inscrição estadual. A carga foi avaliada em R$ 137.321,13.

De acordo com o coordenador Cicinato Oliveira, a fiscalização identificou que a nota fiscal apresentava redução da base de cálculo e dedução do imposto dispensado, benefícios restritos a operações destinadas à atividade agropecuária.

“O destinatário não comprovou a condição de produtor rural, e o volume adquirido é incompatível com atividade de subsistência ou artesanal. Afastado o benefício, verificamos que não houve o recolhimento do Diferencial de Alíquotas do ICMS (Difal), devido ao Pará”, informou. Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 27.299,44. O contribuinte efetuou o pagamento e a mercadoria foi liberada.

Estruturas metálicas

Também no sábado, no posto fiscal da localidade Jarbas Passarinho, no quilômetro 120 da rodovia BR-230 (Transamazônica), em Palestina do Pará, foram apreendidos 13.630 quilos de estruturas metálicas procedentes do Ceará e destinados a um consórcio construtor em Parauapebas, no sudeste paraense.

A nota fiscal informava que os materiais seriam utilizados em um canteiro de obras, sem destaque do imposto. No entanto, a análise da documentação constatou que o emitente não integrava o consórcio destinatário, caracterizando uma venda a terceiro, operação sujeita à cobrança do ICMS.

A fiscalização também identificou que o valor declarado estava abaixo do preço de mercado, o que levou ao arbitramento da base de cálculo em R$ 136.270,01. Foi emitido um TAD de R$ 57.789,38, já pago pelo contribuinte. Com a regularização, a carga foi liberada.

Outra apreensão de estruturas metálicas ocorreu na sexta-feira (27), na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará. A carga, composta por 44 metros quadrados do material, foi avaliada em R$ 66.570.

O caminhão transportava os produtos de São Paulo (SP) para Belém (PA). A rota chamou a atenção dos fiscais por não ser usual para o transporte da mercadoria. Durante a análise dos documentos, foi constatado que o destinatário era uma empresa não contribuinte do ICMS, na condição de consumidora final.