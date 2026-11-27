Filhote de gato morre após ser arremessado contra o chão em Altamira

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (25), quando um homem tentava abandonar o animal

Um filhote de gato morreu após ser arremessado violentamente contra o chão de uma rua por um homem que tentava abandonar o animal em frente a um estabelecimento comercial, no bairro Jardim Independente II, em Altamira, no sudoeste do Pará. A agressão ocorreu na noite de quarta-feira (25) e foi registrada por câmeras de segurança do local.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem chegando ao endereço, na rua Umbelino de Oliveira, em uma motocicleta, levando o filhote. Ele tenta deixar o animal na calçada, mas é abordado por moradores, que perceberam a situação e impediram o abandono.

Segundo relatos de testemunhas, o motociclista afirmou que teria recebido orientação para deixar o gato naquele endereço. Os moradores, porém, recusaram receber o animal e pediram que ele não fosse abandonado no local.

Na sequência, o homem teria lançado o animal em direção ao asfalto. As imagens da câmera mostram o momento em que ele levanta o braço e arremessa o filhote contra o chão. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu.