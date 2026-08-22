Ex-jogador de futebol do Bragantino morre após acidente de moto em Bragança

O ex-jogador do Bragantino Clube do Pará, Rafael Júnior dos Santos Freire, conhecido como ‘Rafinha Freire’, morreu após sofrer um acidente de trânsito na noite deste sábado (22), na estrada do Treme, em Bragança, no nordeste do Pará.

Segundo informações de testemunhas, Rafinha estava sozinho em uma motocicleta quando teria colidido contra a traseira de um caminhão que estava parado na estrada. Ainda conforme os relatos, o veículo estaria sem sinalização de alerta e o trecho seria considerado escuro, o que pode ter dificultado a visualização do caminhão pelo motociclista.

A dinâmica do acidente, no entanto, ainda não foi oficialmente esclarecida. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. Não há informações se o proprietário do caminhão envolvido no acidente foi identificado ou localizado para prestar esclarecimentos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso e recebeu a seguinte nota, na manhã deste domingo (13): "A Polícia Civil informa a Delegacia de Bragança instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente. As perícias cabíveis foram solicitadas e testemunhas são ouvidas".

A imagem mostra o ex-jogador do Bragantino Clube do Pará, Rafael Júnior dos Santos Freire, conhecido como ‘Rafinha Freire’. (Foto: Redes Sociais)

Após a confirmação da morte, o Bragantino Clube do Pará publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando o falecimento do ex-atleta.

Nota de pesar

“É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Rafael Júnior dos Santos Freire, ex-atleta do Bragantino Clube do Pará. Neste momento, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos.”