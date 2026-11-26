Dupla armada rende funcionários e rouba 36 celulares de loja em Icoaraci

Dois homens armados assaltaram uma loja de aparelhos eletrônicos na tarde de terça-feira (24), no bairro Ponta Grossa, no distrito de Icoaraci, em Belém. Durante a ação, registrada por câmeras de segurança, três funcionários foram rendidos e 36 aparelhos celulares foram roubados. O crime ocorreu por volta das 15h15.

As imagens mostram os dois suspeitos entrando no estabelecimento e anunciando o assalto. Os trabalhadores são ameaçados enquanto a dupla armada recolhe os produtos. Em determinado momento, um dos homens coloca a arma na cabeça de um dos funcionários enquanto pega pertences pessoais da vítima.

Na sequência, um dos suspeitos leva um trabalhador para a parte interna da loja, onde recolhe outros aparelhos eletrônicos. Enquanto isso, o comparsa permanece na área da frente, mantendo os outros dois funcionários sob ameaça.

Minutos depois, o suspeito retorna com uma sacola e duas mochilas contendo os celulares roubados. Após recolher os produtos, a dupla deixa o estabelecimento.

Os suspeitos foram descritos como homens que usavam bonés, sendo um deles branco, acompanhado de blusa cinza e mochila preta. O segundo vestia camisa preta, boné marrom e óculos escuros.