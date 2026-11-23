Duas mulheres são esfaqueadas após discussão em Xinguara

As duas mulheres foram atacadas na madrugada de domingo (22), nas proximidades de uma casa de eventos no bairro Marajoara I, em Xinguara, no sul do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas se envolveram em uma discussão com outras pessoas e acabaram atingidas por golpes de arma branca do lado de fora do estabelecimento, localizado na rua Barão do Rio Branco. O principal suspeito do ataque seria um homem que fugiu em um carro modelo Celta logo após a agressão.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, onde receberam atendimento médico. Conforme as informações preliminares, as duas passam. A Polícia Militar foi acionada e recebeu as imagens do momento do ataque, que estariam mostrando os suspeitos desferindo os golpes contra as vítimas.

Durante as diligências, os policiais localizaram o veículo utilizado na fuga e encontraram uma faca com marcas de sangue em seu interior, que pode ter sido usada no crime. Uma mulher que estava nas proximidades do automóvel foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O principal suspeito ainda não havia sido localizado. O caso segue sob investigação para esclarecer a motivação do ataque e identificar os envolvidos.