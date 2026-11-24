Duas mulheres são detidas com maconha e oxi em Muaná

Duas mulheres foram detidas, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Muaná, no Marajó. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (23), na Passagem Miguelzinha. A Polícia Militar apreendeu 62 gramas de maconha, 15,2 gramas de oxi, R$ 30 em dinheiro e cinco aparelhos celulares. Um terceiro suspeito conseguiu fugir por uma área de mata.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias sobre uma intensa movimentação de pessoas em uma casa, que estaria sendo utilizada para a comercialização de drogas. Diante das informações, os policiais foram até o endereço para verificar a situação.

Ao chegar no local, os militares afirmaram que presenciaram uma negociação de drogas. Com a aproximação da equipe, os envolvidos tentaram fugir. Duas mulheres foram alcançadas dentro do imóvel, enquanto um terceiro suspeito escapou por uma área de mata de difícil acesso.

Durante a abordagem, os policiais visualizaram uma das mulheres tentando se desfazer de um invólucro com entorpecentes. Nas buscas pelo imóvel, outro pacote com drogas foi encontrado escondido no forro da residência.

Ao todo, foram apreendidas 20 porções de maconha já embaladas para venda, além de uma porção maior da mesma substância, totalizando 62 gramas. Também foram encontradas 15,2 gramas de oxi. Conforme a avaliação policial, os entorpecentes poderiam render aproximadamente R$ 2,2 mil com a comercialização em pequenas porções.

Além das drogas, os policiais recolheram R$ 30 em dinheiro e cinco celulares. As duas mulheres foram conduzidas para os procedimentos legais. As buscas pelo terceiro envolvido continuavam na área.