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Polícia

Duas detentas fogem de unidade prisional feminina em Ananindeua e seguem foragidas

Maísa Gonçalves e Andressa Cristina são procuradas após deixarem unidade prisional. Maisa havia sido presa recentemente

O Liberal
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Detentas foram como Maísa Gonçalves e Andressa Cristina (Foto: Reprodução / Moju News)

Duas detentas, identificadas como Maísa Gonçalves e Andressa Cristina, fugiram na última sexta-feira (14) da Unidade de Custódia e Reinserção Feminina (UCRF), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Após a fuga, as duas passaram a ser consideradas foragidas.

As circunstâncias e a forma como conseguirameixar a unidade prisional ainda serão investigadas. Maísa Gonçalves havia sido presa meses atrás durante uma ação policial no bairro 40 Horas. Ela era suspeita de envolvimento na cobrança da chamada “taxa do crime” a estabelecimentos comerciais da região.

Buscas são realizadas para localizar as detentas. Até a tarde deste sábado (15), não havia confirmação sobre a recondução das presas à unidade prisional.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o Grupo de Busca e Recaptura (GBR) atua junto com as forças de segurança pública nas buscas pelas custodiadas. "A Corregedoria Geral Penitenciária instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da fuga', detalha a Seap. 

A reportagem solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno. 

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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