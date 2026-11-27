Dono de churrascaria é morto a tiros em tentativa de assalto em Marituba

Um homem identificado como Luiz Sérgio Coimbra, de 48 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (27), em Marituba. O comerciante, proprietário de uma churrascaria conhecida na praça de alimentação do residencial Viver Melhor, teria sido alvo de uma tentativa de assalto que terminou em morte.

De acordo com as primeiras informações, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Luiz Sérgio, que é conhecido na área como ‘Coimbra’, teria tentado reagir à abordagem e acabou baleado pelos suspeitos. Moradores da área relataram ter ouvido pelo menos cinco disparos. Após o ataque, os suspeitos fugiram em direção à BR-316.

A Polícia Militar foi acionada por pessoas que estavam nas proximidades e fez o isolamento do local para os procedimentos de perícia. Equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil do Pará também estiveram na ocorrência.