Dois homens são mortos a tiros durante a madrugada em Xinguara

Dois homens foram mortos a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (23), na avenida Tapajós, na região central de Xinguara, no sul do Pará. As vítimas estavam em uma caminhonete quando foram surpreendidas pelos disparos. Uma delas morreu ainda dentro do veículo, enquanto a outra tentou escapar dos atiradores, mas acabou atingida e caiu na via pública.

Um dos homens que morreu foi identificado como Thalisson Silva. O segundo homem era Thiago Jamir, conhecido pelo apelido de “Precheca”, que já teria passagens pela polícia. Conforme as informações preliminares, aproximadamente oito disparos de arma de fogo, possivelmente de calibre .380, foram efetuados durante o ataque. Mesmo tentando correr para fugir do ataque, o segundo homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Moradores da área acionaram a Polícia Militar após ouvirem os tiros e encontrarem as vítimas mortas. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos responsáveis pelos disparos ou qual seria a motivação do crime.

A Polícia Civil de Xinguara ficará responsável pela investigação. Imagens de câmeras de monitoramento instaladas na região poderão ajudar na identificação dos autores e na reconstituição da dinâmica do ataque.