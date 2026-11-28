Discussão termina com homem morto a facadas em Marabá

O suspeito do crime foi identificado apenas como Francisco, com quem a vítima estaria ingerindo bebidas alcoólicas antes de uma discussão.

A imagem em destaque mostra o local do crime e o corpo da vítima coberto por um pano azul. ( Foto: Foto: Reprodução | Correio de Carajás )

Um homem identificado como David Railandro Lima foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (27/11), por volta das 3h, no núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. O suspeito do crime foi identificado apenas como Francisco, com quem a vítima estaria ingerindo bebidas alcoólicas antes de uma discussão.

Conforme o portal Correio de Carajás, o tio da vítima relatou à Polícia Militar que os dois confraternizavam quando começaram a discutir. Durante o desentendimento, David teria sido atingido por golpes de faca na região esquerda do tórax e morreu ainda no local.

Após tomar conhecimento do crime, a equipe da PM permaneceu na área para preservar a cena até a chegada da Polícia Científica, responsável pelos procedimentos periciais. Enquanto isso, outras guarnições realizaram buscas nas imediações para localizar o suspeito, com base nas características repassadas às equipes, ainda de acordo com o Correio. Até o momento, o suspeito não havia sido localizado.