O corpo de um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado boiando nas águas da Baía do Guajará, nas proximidades do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, na tarde desta sexta-feira (27). Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional Urbana de São Brás pela Polícia Militar, que foi acionada acerca da morte de um homem por possível afogamento.
Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que “removeu o corpo do local e que ele passará por procedimentos de identificação e perícia”. Já o Corpo de Bombeiros comunicou que “não foi acionado para esta ocorrência”.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PM sobre o ocorrido e aguarda retorno.